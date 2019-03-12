Депутати просять Раду розглянути доопрацьований "аптечний законопроект"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня УНН. Народні депутати України наполягають на винесенні у сесійну залу законопроекту №8591(д). Про це УНН розповіла голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.
Йдеться, зокрема, про доопрацьований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами (№8591).
"Ми подаємо документ щотижня на розгляд Погоджувальної Ради. Поки що, на жаль, законопроект у порядок денний ВР не включають", - розповіла вона.
Богомолець нагадала, що Комітет ВР з питань охорони здоров'я розглянув і рекомендував підтримати у першому читанні доопрацьований проект Закону на початку березня 2019 року.
"Крім того, комітет підтримав закон про лікарське самоврядування, який забезпечить підвищення якості і відповідальності лікарів та забезпечить ліцензування їхньої діяльності. Але цей документ так само не виносять у сесійну залу ВР", - додала вона.
Як писав УНН, законопроект №8591-д передбачає, що серед засновників аптечного бізнесу обов’язково повинні бути люди з вищою фармацевтичною освітою.
Також документ пропонує обмежити розміщення аптек в Україні на відстані не ближче, ніж 300 метрів одна від одної. Однак, така норма не буде розповсюджуватися на українські селища та села.