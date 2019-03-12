Депутаты просят Раду рассмотреть доработанный "аптечный законопроект"

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КИЕВ. 13 марта УНН. Народные депутаты Украины настаивают на вынесении в сессионный зал законопроекта №8591 (д). Об этом УНН рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Речь идет о доработанном проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно обеспечения экономической конкуренции и защите прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами (№8591).

"Мы подаем документ еженедельно на рассмотрение Согласительного совета. Пока, к сожалению, законопроект в повестку дня ВР не включают", - рассказала она.

Богомолец напомнила, что Комитет ВР по вопросам здравоохранения рассмотрел и рекомендовал поддержать в первом чтении доработанный проект Закона в начале марта 2019 года.

"Кроме того, комитет поддержал закон о врачебном самоуправлении, который обеспечит повышение качества и ответственности врачей и обеспечит лицензирование их деятельности. Но этот документ так же не выносят в сессионный зал ВР", - добавила она.

Как писал УНН, законопроект №8591-д предусматривает, что среди основателей аптечного бизнеса обязательно должны быть люди с высшим фармацевтическим образованием.

Также документ предлагает ограничить размещение аптек в Украине на расстоянии не ближе, чем 300 метров друг от друга. Однако, такая норма не будет распространяться на украинские поселки и села.

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