В Минздраве прокомментировали несообщение о положительных тестах на коронавирус частной клиникой

КИЕВ. 27 марта. УНН. Учреждения здравоохранения, к которым относятся и частные клиники и центры диагностики, обязаны сообщать о положительных результатах тестов на коронавирус. Если учреждение этого не сделало - случай сразу расследуется. Если подобный случай повторяется - у медучреждения отзывают лицензию. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.