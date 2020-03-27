В Минздраве прокомментировали несообщение о положительных тестах на коронавирус частной клиникой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Учреждения здравоохранения, к которым относятся и частные клиники и центры диагностики, обязаны сообщать о положительных результатах тестов на коронавирус. Если учреждение этого не сделало - случай сразу расследуется. Если подобный случай повторяется - у медучреждения отзывают лицензию. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Никто не имеет права скрывать результаты, поскольку действующее законодательство предусматривает, что учреждение здравоохранения - а диагностические лаборатории, проводящие диагностику в том числе и на коронавирус, относятся к ним - при выявлении коронавирусной болезни обязаны подать экстренное сообщение заведению общественного здоровья, которое ведет статистику и сразу проводит эпидемиологическое расследование. Случаи о несообщении - сразу расследуются", - ответил Ляшко на вопрос журналиста, имела ли право частная клиника не извещать о больных.
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Ляшко отметил, что в министерстве дополнительно проинформировали те частные лаборатории, а также лаборатории заведений здравоохранения о недопустимости несообщения о коронавирусной болезни. Поэтому сейчас проходит отчетность и предоставление экстренных сообщений.
"Поэтому, если будут повторяться или будут выявлены случаи несообщения о выявленном случае коронавирусной болезни - будут отзываться лицензии, будут наказываться руководители этих учреждений, которые могли скрывать результаты исследования", - сообщил Ляшко, отметив, что это очень важно для проведения эпидемиологического расследования.
Добавим, что в СМИ несколько дней назад появилась информация о том, что одна из частных клиник, возможно, скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.
Напомним, что в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человек.