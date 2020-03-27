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У МОЗ повідомили, скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легенів

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КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) є в інфекційних відділеннях, стаціонарах та лікарнях, що перші прийматимуть хворих з коронавірусом. У перепрофільованих відділеннях інтенсивної терапії ж, загалом, близько 3,5 тисяч апаратів. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Наразі апарати ШВЛ є в інфекційних відділення, стаціонарах та лікарнях, які будуть першими приймати хворих на коронавірусну хворобу. Таких апаратів близько 350. У подальшому відбулось перепрофілювання закладів охорони здоров’я, в яких є відділення інтенсивної терапії, що при масовому надходженні хворих зможуть забезпечити надання меддопомоги саме в цих відділеннях, там є апарати ШВЛ, близько 3,5 тисяч", - сказав Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Китаю до України прибув літак з вантажем тестів, масок і апаратів ШВЛ.

Також апарати ШВЛ є в операційних залах, що використовувались в планових операціях, що наразі призупинені, тож ці ШВЛ також можна використовувати.

"Вживаються заходи, щоб ШВЛ приїжджали в Україну. Президент звернувся до виробників ШВЛ найкращої якості, для того, щоб вони виділили квоту для України, тому вони будуть приходити постійно. Також велика кількість людей допомагає, тож відбуваються поставки 3-5-10 апаратів", - відповів Ляшко на запитання, чи будуть апарати ще та звідки їх замовляють", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив з президентом Швейцарії ініціативу спільного виробництва апаратів ШВЛ в Україні.

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