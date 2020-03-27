У МОЗ повідомили, скільки в Україні апаратів штучної вентиляції легенів

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) є в інфекційних відділеннях, стаціонарах та лікарнях, що перші прийматимуть хворих з коронавірусом. У перепрофільованих відділеннях інтенсивної терапії ж, загалом, близько 3,5 тисяч апаратів. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.