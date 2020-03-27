В Минздраве сообщили, сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) есть в инфекционных отделениях, стационарах и больницах, которые первые будут принимать больных с коронавирусом. В перепрофилированных отделениях интенсивной терапии же, в общем, около 3500 аппаратов. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.