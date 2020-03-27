В Минздраве сообщили, сколько в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) есть в инфекционных отделениях, стационарах и больницах, которые первые будут принимать больных с коронавирусом. В перепрофилированных отделениях интенсивной терапии же, в общем, около 3500 аппаратов. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас аппараты ИВЛ есть в инфекционных отделения, стационарах и больницах, которые будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью. Таких аппаратов около 350. В дальнейшем произошло перепрофилирование учреждений здравоохранения, в которых есть отделения интенсивной терапии, которые при массовом поступлении больных смогут обеспечить предоставление медпомощи именно в этих отделениях, там есть аппараты ИВЛ, около 3500", - сказал Ляшко.
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Также аппараты ИВЛ есть в операционных залах, используемых в плановых операциях, которые пока приостановлены, поэтому эти ИВЛ можно использовать.
"Принимаются меры, чтобы ИВЛ приезжали в Украину. Президент обратился к производителям ИВЛ лучшего качества, для того, чтобы они выделили квоту для Украины, поэтому они будут приходить постоянно. Также большое количество людей помогают, поэтому происходят поставки 3-5-10 аппаратов" - ответил Ляшко на вопрос, будут ли аппараты еще и откуда их заказывают", - резюмировал Ляшко.
Напомним, что Зеленский обсудил с президентом Швейцарии инициативу совместного производства аппаратов ИВЛ в Украине.