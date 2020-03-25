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Зеленський обговорив з президентом Швейцарії ініціативу спільного виробництва апаратів ШВЛ в Україні

Зеленський обговорив з президентом Швейцарії ініціативу спільного виробництва апаратів ШВЛ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою. Сторони наголосили на важливості міжнародної координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом та запобігання негативним наслідкам його поширення, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Особливо відзначено необхідність надання соціальної допомоги населенню та підтримки національних економік, зазначено у повідомлені.

"... Зеленський високо оцінив вжиті швейцарською стороною кроки для забезпечення можливостей евакуації громадян України та Швейцарії, які побажали повернутися додому.

Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії", - наголосили в Офісі.

За даними пресслужби, сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній щодо швидкого налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень.

"Зеленський привітав і підтримав ініціативу з проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції щодо реформ в Україні у 2021 році у Швейцарській Конфедерації", - йдеться у повідомленні.

Було також висловлено сподівання на проведення державного візиту Федерального президента Швейцарії в Україну після стабілізації епідемічної ситуації у світі, додали в Офісі.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з послом Китаю питання протидії поширенню коронавірусу.

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