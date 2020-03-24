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Зеленський обговорив з послом Китаю питання протидії поширенню коронавірусу

Зеленський обговорив з послом Китаю питання протидії поширенню коронавірусу

Київ • УНН

 • 12674 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв новопризначеного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуна та обговорив з дипломатом боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає УНН.

Так, під час зустрічі Президент зазначив, що Фань Сяньжун уже має досвід роботи дипломатом у нашій країні, а сьогодні, у свій день народження, розпочав виконання обов’язків Посла Китаю. Зеленський привітав Фань Сяньжуна та побажав міцного здоров’я.

Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу. Він наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Зеленський також подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Окремо Глава держави висловив подяку за незмінну позицію Китаю стосовно підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Під час зустрічі також було обговорено можливості подальшого розвитку українсько-китайської торговельно-економічної співпраці.

Крім того, Зеленський обговорив з Послом КНР можливості залучення в Україну інвестицій з Китаю, зокрема для реалізації інфраструктурних проектів.

Нагадаємо, раніше сьогодні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу та економічну політику.

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