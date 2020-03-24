Україна та Британія обговорили ситуацію щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Меліндою Сіммонс ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу та економічну політику. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Обговорили ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусу, та економічну політику. Запевнив британських партнерів, що Уряд продовжить реформи. Вдячний Великій Британії за політичну, фінансову й експертну підтримку”, — написав Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні відбувся телеміст українських спеціалістів із провідними китайськими лікарями, які надалі ділитимуться досвідом з нашою державою.