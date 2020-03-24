Боротьба з COVID-19: Кабмін домовився з КНР про телемости між українськими і китайськими лікарями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні відбувся телеміст українських спеціалістів із провідними китайськими лікарями, які надалі ділитимуться досвідом з нашою державою. Про це у Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Щойно у посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями. У містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний", - написав прем'єр.
З його слів, коронавірус став викликом №1 для всього світу, тож наразі об'єднання зусиль найбільш важливе для перемоги.
"Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемоста. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні. Домовились, що телемости між лікарями відбуватимуться на більш регулярній основі в робочому порядку", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україну мають прибути додаткові тест-системи для виявлення коронавірусу та інші медичні засоби.