Зеленський: Україна цього тижня очікує ще одну доcтавку тест-систем з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота, аби на цьому тижні в Україну прибули додаткові тест-системи для виявлення коронавірусу та інші медичні засоби. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
"Сьогодні вночі в "Борисполі" приземлився наш літак з Китаю. Він доставив в Україну тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, а також експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та ще багато чого необхідного", - сказав Зеленський.
За його словами, цей вантаж буде розподілено по всіх регіонах нашої країни, він надійде до лікарень, лабораторій, аптек, до поліцейських, прикордонників та наших військових.
"Триває активна та безперервна робота для того, щоб вже на цьому тижні з Китаю, Південної Кореї та інших країн до нас прибули додаткові тест-системи ПЛР, распіратори, маски, апарати шутчної вентиляції легень", - наголосив Зеленський.
Як повідомляв УНН раніше, тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції, що прибули вночі з Китаю, будуть доправлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка.