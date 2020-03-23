Зеленський: Україна цього тижня очікує ще одну доcтавку тест-систем з Китаю

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота, аби на цьому тижні в Україну прибули додаткові тест-системи для виявлення коронавірусу та інші медичні засоби. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.