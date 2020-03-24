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Зеленский обсудил с послом Китая вопросы противодействия распространению коронавируса

Зеленский обсудил с послом Китая вопросы противодействия распространению коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуна и обсудил с дипломатом борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, во время встречи Президент отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей посла Китая. Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.

Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживание обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Зеленский также поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Отдельно Глава государства выразил благодарность за неизменную позицию Китая по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Зеленский обсудил с Послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Напомним, ранее сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелиндой Симмонс ситуацию, связанную с пандемией коронавируса и экономическую политику.

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