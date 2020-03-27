У МОЗ прокоментували неповідомлення про позитивні тести на коронавірус приватною клінікою

КИЇВ. 27 березня. УНН. Заклади охорони здоров’я, до яких належать і приватні клініки та центри діагностування, зобов’язані повідомляти про позитивні результати тестів на коронавірус. Якщо установа цього не зробила — випадок одразу розслідується. Якщо подібний випадок повторюється — у медзакладу відкликають ліцензію. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.