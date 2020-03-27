У МОЗ прокоментували неповідомлення про позитивні тести на коронавірус приватною клінікою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заклади охорони здоров’я, до яких належать і приватні клініки та центри діагностування, зобов’язані повідомляти про позитивні результати тестів на коронавірус. Якщо установа цього не зробила — випадок одразу розслідується. Якщо подібний випадок повторюється — у медзакладу відкликають ліцензію. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Ніхто не має права приховувати результати, оскільки чинне законодавство передбачає, що заклад охорони здоров’я - а діагностичні лабораторії, що проводять діагностику в тому числі і на коронавірус, відносяться до них - при виявленні коронавірусної хвороби зобов’язані подати екстрене повідомлення закладу громадського здоров’я, що веде статистику і одразу проводить епідеміологічне розслідування. Випадки про неповідомлення — одразу розслідуються”, — відповів Ляшко на запитання журналіста, чи мала право приватна клініка не повідомити про хворих.
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Ляшко зазначив, що у міністерстві додатково проінформували ті приватні лабораторії, а також лабораторії закладів ОЗ про неприпустимість неповідомлення про коронавірусну хворобу. Тож зараз відбувається звітування та подання екстрених повідомлень.
“Тож, якщо будуть повторюватись або будуть виявлені випадки неповідомлення про виявлений випадок коронавірусної хвороби — будуть відзиватись ліцензії, будуть каратися керівники цих закладів, які могли приховувати результати дослідження”, — повідомив Ляшко, зазначивши, що це дуже важливо для проведення епідеміологічного розслідування.
Додамо, що у ЗМІ кілька днів тому з’явилась інформація про те, що одна з приватних клінік, можливо, приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу — 62 особи.