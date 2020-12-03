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В Минздраве подвели промежуточные итоги "карантина выходного дня"

В Минздраве подвели промежуточные итоги "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Три недели "карантина выходного дня" позволили уменьшить количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас за прошедшие сутки 14 тыс. 496 заболевших. Если сравнить с тем, что было в прошлый четверг, то есть, неделю назад, то у нас количество заболевших было 15 тыс. 331 человек. На сегодня еще выздоровевших больше, чем заболевших. Это второй день подряд. К чему я все это рассказываю: вы знаете, что у нас три недели был "карантин выходного дня"... Мягко говоря, страна не очень хорошо его придерживалась. Особенно в первые выходные. Очень много было разговоров - "зачем вы это делаете", и никаких результатов это карантин не даст", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в Минздраве пользовались опытом эпидемиологов и стран Европы при введению "карантина выходного дня".

"Мы вводили его для того, чтобы сбить это ураганное распространение коронавирусной болезни. Это одно из эпидемиологических мероприятий, которое достаточно действенное. Вообще, все, что касается эпидемиологических мероприятий в период пандемии - карантинные ограничения являются самыми действенным. И это понятно, потому что любые карантинные ограничения направлены на уменьшение контакта между людьми. А при том, когда инфекционная болезнь передается воздушно-капельным путем - это лучшая защита. На что мы рассчитывали, и какой максимальный эффект ... мы хотели достичь - это уменьшение заболеваемости до 20%", - добавил Степанов.

По его словам, эта цифра получается из законов эпидемиологии и опыта других стран.

"Сейчас я могу сказать, что уже предварительно, конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя и мы можем будем сравнить статистику - та, которая была статистика и сейчас, что у нас есть за неделю. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы равняем день ко дню, то есть, среда к среде... мы уже видим даже уменьшение. Не то, что уменьшение динамики роста, а также уменьшение количества заболевших", - добавил министр.

Он отметил, что "карантин выходного дня" вводили на три недели, и на этих выходных карантин уже закончил свое действие.

Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.

Также напомним, что в Минздраве не предлагать продолжать "карантин выходного дня".

Добавим, что правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, "карантин выходного дня" подействовал, однако ограничения "оранжевой" зоны останутся.

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