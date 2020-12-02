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Шмигаль: "карантин вихідного дня" подіяв, обмеження "помаранчевої" зони залишаться

Шмигаль: "карантин вихідного дня" подіяв, обмеження "помаранчевої" зони залишаться

Київ • УНН

 • 14772 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Карантин вихідного дня позитивно вплинув на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції й відтепер в Україні постійно діятимуть обмеження “помаранчевої зони”. Про це під час засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.

“Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків менше, аніж це було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію у лікарнях. Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок, яка вже місяць 27-28 тисяч зайнятих хворими на COVID-19 ліжок. Це дозволяє зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження “помаранчевої зони”, - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, з 14 до 30 листопада 2020 року в Україні на вихідних діяв "карантин вихідного дня".

Зазначимо, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що рішення щодо посилення карантинних обмежень буде ухвалено після висновків Міністерства охорони здоров’я за підсумками трьох тижнів "карантину вихідного дня".

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