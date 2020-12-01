В уряді пояснили, коли ухвалять рішення щодо локдауну

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рішення щодо посилення карантинних обмежень буде ухвалено після висновків Міністерства охорони здоров’я за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, які мають бути завтра. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УНН.

"Насправді важко коментувати те, що ще не затверджено… Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками реалізації трьох тижнів "карантину вихідного дня", й вже на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення", - сказав Немчінов.

За його словами, за результатами аналізу Секретаріату РНБО, є по тижнях явне зниження активності у вихідні, а якщо подивитися статистику щодо зростання кількості захворюваності, то тижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення й практично стабілізація кількості українців, які захворіли та виявлені з COVID-19.

"Я думаю, що ми завтра будемо бачити пропозиції Міністерства охорони здоров’я й відповідно до них ухвалюватимемо рішення", - розповів він.

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Окрім того, Немчінов прокоментував ймовірність запровадження повного локдауну.

"Припинення економічної активності розглядається, але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої галузі. Це стосується, наприклад, креативної галузі, діяльність якої припинено у вихідні дні", - зазначив Немчінов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ не рекомендуватиме продовжувати терміни карантину вихідного дня в Україні, який діяв у листопаді.

Як повідомлялося, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності "карантину вихідного дня" – після того, як ознайомиться з його результатами.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський заявив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати немає. 

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