В правительстве объяснили, когда примут решение о локдауне

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Решение об усилении карантинных ограничений будет принято после выводов Министерства здравоохранения по итогам трех недель карантина выходного дня, которые должны быть завтра. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"На самом деле трудно комментировать то, что еще не утверждено... Мы ждем официальных выводов Минздрава по итогам реализации трех недель "карантина выходного дня", и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Немчинов.

По его словам, по результатам анализа Секретариата СНБО, есть по неделям явное снижение активности в выходные, а если посмотреть статистику по росту количества заболеваемости, то недельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, заболевших и выявленных с COVID-19.

"Я думаю, что мы завтра будем видеть предложения Министерства здравоохранения и в соответствии с ними принимать решение", - рассказал он.

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Кроме того, Немчинов прокомментировал вероятность введения полного локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной отрасли. Это касается, например, креативной отрасли, деятельность которой приостановлена в выходные дни", - отметил Немчинов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что Минздрав не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на следующей неделе Верховная Рада примет решение об эффективности "карантина выходного дня" - после того, как ознакомится с его результатами.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский заявил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет.

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