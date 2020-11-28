“Карантин вихідного дня”: парламент вирішуватиме подальші дії наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності "карантину вихідного дня" – після того, як ознайомиться з його результатами. Про це сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам за підсумками спільного засідання керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає кореспондент УНН.
"Пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів, що для того, щоб "локдаун" спрацював, потрібно часу від 15 днів до 3 тижнів, щоб це дійсно був відчутний ефект по зниженню (захворюваності – ред.). станом на зараз, у нас достатньо койкомісць, і немає передумов для негайного введення локдауну", - сказав Арахамія.
З його слів, на засіданні сьогодні нардепи почули, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити.
"Наступного тижня ми будемо чути доповідь, яким чином воно (карантин вихідного дня – ред.) спрацювало, наскільки спрацювало, де недопрацювало тощо. Будемо робити ретроспективний аналіз цієї перспективи. Якщо не спрацювало – будемо коригувати", - сказав нардеп.
Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.
У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.
Також, як повідомлялося раніше, Арахамія розповів про результати переговорів на наради у ВР. Також про хід наради розповів нардеп Ярослав Железняк.