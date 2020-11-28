“Карантин вихідного дня”: парламент вирішуватиме подальші дії наступного тижня

ukru
Ексклюзив
07:49 • 15688 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 76143 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102140 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 110721 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116407 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104290 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112563 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91263 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102328 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118443 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 20840 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 62263 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 90891 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 100879 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 58107 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 76143 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104348 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327505 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260525 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 353929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 88867 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116192 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116299 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112900 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126261 перегляди
Актуальне
“Карантин вихідного дня”: парламент вирішуватиме подальші дії наступного тижня

“Карантин вихідного дня”: парламент вирішуватиме подальші дії наступного тижня

Київ • УНН

 • 26169 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності "карантину вихідного дня" – після того, як ознайомиться з його результатами. Про це сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам за підсумками спільного засідання керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає кореспондент УНН.

"Пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів, що для того, щоб "локдаун" спрацював, потрібно часу від 15 днів до 3 тижнів, щоб це дійсно був відчутний ефект по зниженню (захворюваності – ред.). станом на зараз, у нас достатньо койкомісць, і немає передумов для негайного введення локдауну", - сказав Арахамія.

З його слів, на засіданні сьогодні нардепи почули, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити.

"Наступного тижня ми будемо чути доповідь, яким чином воно (карантин вихідного дня – ред.) спрацювало, наскільки спрацювало, де недопрацювало тощо. Будемо робити ретроспективний аналіз цієї перспективи. Якщо не спрацювало – будемо коригувати", - сказав нардеп.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Також, як повідомлялося раніше, Арахамія розповів про результати переговорів на наради у ВР. Також про хід наради розповів нардеп Ярослав Железняк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91