“Карантин вихідного дня”: парламент вирішуватиме подальші дії наступного тижня

"Пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів, що для того, щоб "локдаун" спрацював, потрібно часу від 15 днів до 3 тижнів, щоб це дійсно був відчутний ефект по зниженню (захворюваності – ред.). станом на зараз, у нас достатньо койкомісць, і немає передумов для негайного введення локдауну", - сказав Арахамія.

З його слів, на засіданні сьогодні нардепи почули, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити.

"Наступного тижня ми будемо чути доповідь, яким чином воно (карантин вихідного дня – ред.) спрацювало, наскільки спрацювало, де недопрацювало тощо. Будемо робити ретроспективний аналіз цієї перспективи. Якщо не спрацювало – будемо коригувати", - сказав нардеп.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

Також, як повідомлялося раніше, Арахамія розповів про результати переговорів на наради у ВР. Також про хід наради розповів нардеп Ярослав Железняк.