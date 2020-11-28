Нарада фракцій у ВР: Арахамія розповів про результати переговорів

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час наради фракцій Верховної ради у суботу, 28 листопада, було обговорено законопроект про Конституційний суд України, водночас нардепи не дійшли до остаточних домовленостей. Про це сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам за підсумками спільного засідання керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, передає кореспондент УНН.

"По КСУ ще тривають консультації. Ми до понеділка визначимось із законом по декларуванню, а по самому КСУ, станом на зараз, виглядає найбільш компромісним законопроект про дві третини, про те що рішення КСУ стосовно Конституції мають прийматись двома третинами складу КСУ… Наступного тижня маємо прийняти у першому (читанні – ред.) і в цілому якусь версію компромісну законопроекту про повернення електронного декларування", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що про те, яка саме версія це буде - до понеділка буде знайдено консенсус між фракціями.

Також, зазначив глава фракції, були пропозиції від декількох фракцій зробити три тижні поспіль сесійними. Водночас, він їх не підтримує.

Нардеп повідомив, що серед інших питань було розглянуто законопроект щодо призначення голови Національного антикорупційного бюро України.

"По НАБУ ми поговорили, є повне погодження. Тобто, всі фракції висловились за підтримку цього законопроекту", - сказав він.

Як повідомляв раніше УНН, нардеп повідомив, про що йшлося на нараді у Разумкова.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, під час якої було анонсовано обговорення ключових питань, які розглядатиме парламент у грудні.

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