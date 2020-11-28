Бюджет, карантин і КСУ: нардеп повідомив, про що йшлося на нараді у Разумкова

"Об 11:00 відбулася розширена зустріч глав фракцій з прем'єром (Денисом Шмигалем - ред.) і головою ОП (Андрієм Єрмаком - ред.). З питань:

1. Бюджет-2021: на наступному тижні не буде. Буде позачергова сесія після 7 грудня.

2. Закони про конституційну кризу: виглядає так, що за всіма трьома законами (декларації №4434, НАЗК і закон про Конституційний Суд) немає ясності, чи будуть на найближчому тижні. Смішно, що Президент вніс свій закон №4434 про декларації на день раніше, ніж повинна була робоча група. Тепер будуть знову шукати компроміс до кінця неділі. Коли голосуємо - поки теж невідомо.

3. Закон про НАБУ №4437 (це теж умова МВФ): теж на наступному тижні не буде. Повинні пройти терміни на вивчення закону.

4. Закон про РРО №4439: чергова спроба щось вирішити із ФОПами. Але виглядає так, що потенціалу тут немає. Загалом домовилися домовлятися.

5. Закони про підтримку бізнесу №4429-4431: фракції вивчають, але розглядається варіант провести ad hoc (швидше, ніж за тиждень). Вони повинні бути опубліковані до 9 грудня. Так як є високий ризик локдауну", - повідомив нардеп.

Також нардеп повідомив, що йшлося також обговорення про запровадження "локдауну".

"Обговорювали, навіть графіки бачили. Є базовий сценарій, але все залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучать у Кабміні. Але виглядає так, що тут без варіантів", - повідомив Железняк.

За його словами, також можливо додадуть пленарні дні Ради у грудні.

"Наприклад, зробити 2-3 пленарні тижні підряд. Але тут є проблема, тому що не тільки багато депутатів хворіють, але і більш 50-ти співробітників Апарату Ради", - резюмував нардеп.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, законопроекти про КСУ розглянуть на наступному пленарному тижні.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на суботу, 28 листопада, велику нараду, на якій анонсувалося обговорення ключових питань, які розглядатиме парламент у грудні.