Бюджет, карантин и КСУ: нардеп сообщил, о чем шла речь на совещании у Разумкова

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время большого совещания у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с участием нардепов, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Офиса Президента Андрея Ермака обсудили ряд вопросов относительно бюджета на следующий год, законов о КСУ, НБУ, РРО и о поддержке бизнеса. Об этом сообщил на своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает УНН.