У МОЗ не пропонуватимуть продовжувати карантин вихідного дня - Степанов

“Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію (щодо продовження карантину вихідного дня - ред.)... Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, лава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності "карантину вихідного дня" – після того, як ознайомиться з його результатами.

Також нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.