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Криклій повідомив, чи зупинять транспорт на "локдаун"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Питання закриття транспорту не порушується під час консультацій щодо введення жорсткішого карантину. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.

"Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей, - транспорт залишається працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим", - сказав Криклій.

Він додав, що не планується обмежувати будь-який транспорт, і міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця будуть працювати. Внутрішні перельоти скасовувати не будуть, що стосується міжнародного авіасполучення, то варто брати до уваги ситуацію в іншій країні.

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо введення більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", - додав міністр.

На запитання, хто матиме права користуватися транспортом, Криклій зазначив: "Ви пам'ятаєте, як обмежувалося (транспорт - ред.) на початку, коли критична інфраструктура працювала".

"Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб", - додав він.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні. Нардеп Олександр Дубінський повідомив, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. 

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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