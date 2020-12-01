Криклий сообщил, остановят ли транспорт на "локдаун"

"Даже те страны, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, - транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он добавил, что не планируется ограничивать какой-либо транспорт, и городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - добавил министр.

На вопрос, кто будет иметь право пользоваться транспортом, Криклий отметил: "Вы помните, как ограничивалось (транспорт - ред.) в начале, когда критическая инфраструктура работала".

"Выходить надо с рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из-за бизнес-потребностей", - добавил он.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.