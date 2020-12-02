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Шмыгаль: "карантин выходного дня" подействовал, ограничения "оранжевой" зоны останутся

Шмыгаль: "карантин выходного дня" подействовал, ограничения "оранжевой" зоны останутся

Киев  •  УНН

 • 14767 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Карантин выходного дня положительно повлиял на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и отныне в Украине постоянно будут действовать ограничения "оранжевой зоны". Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября. За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев меньше, чем это было прогнозируемо. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах. Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц 27-28 тысяч занятых больными на COVID-19 коек. Это позволяет снять именно эти ограничения. И в выходные, и в будни будут действовать ограничения "оранжевой зоны", - отметил глава правительства.

Напомним, с 14 до 30 ноября 2020 года в Украине на выходных действовал "карантин выходного дня".

Отметим, что министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что решение об усилении карантинных ограничений будет принято после выводов Министерства здравоохранения по итогам трех недель "карантина выходного дня".

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