У МОЗ підбили проміжні підсумки "карантину вихідного дня"

"У нас за минулу добу 14 тис. 496 захворівших. Якщо порівняти з тим, що було у минулий четвер, тобто, тиждень тому, то у нас кількість захворівших було 15 тис. 331 людина. І на сьогодні ще одужавших більше, ніж захворівших. Це другий день поспіль. До чого я все це розповідаю: ви знаєте, що у нас три тижні був “карантин вихідного дня”… М’яко кажучи, країна не дуже добре його дотримувалась. Особливо у перші вихідні. Дуже багато було розмов - "навіщо ви це робите", і що жодних результатів цей карантин не дасть", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що у МОЗ користувались досвідом епідеміологів і країн Європи при запровадженню "карантину вихідного дня".

"Ми вводили його для того, щоб збити це ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби. Це один із епідеміологічних заходів, який є достатньо дієвим. Взагалі, все, що стосується епідеміологічних заходів у період пандемії - карантинні обмеження є самими дієвими. І це зрозуміло, тому що будь-які карантинні обмеження направлені на зменшення контактування між людьми. А при тому, коли інфекційна хвороба передається повітряно-крапельним шляхом - то це найкращий захист. На що ми розраховували, і який максимальний ефект... ми хотіли досягти - це зменшення захворюваності до 20%", - додав Степанов.

За його словами, ця цифра виходить із законів епідеміології і досвіду інших країн.

"Зараз я можу сказати, що вже попередньо, кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень і ми в змозі будемо порівняти статистику - та, яка була статистика і зараз, що в нас є за тиждень. Але зараз, попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми рівняємо день до дня, тобто, середа до середи… ми вже бачимо навіть зменшення. Не те, що зменшення динаміки зростання, а навіть зменшення кількості захворівших", - додав міністр.

Він зазначив, що "карантин вихідного дня" вводили на три тижні, і на цих вихідних карантин вже закінчив свою дію.

Нагадаємо, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу - 14 496.

Також нагадаємо, що у МОЗ не пропонуватимуть продовжувати "карантин вихідного дня".

Додамо, що уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, "карантин вихідного дня" подіяв, однак обмеження "помаранчевої" зони залишаться.