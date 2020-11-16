В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки

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Киев  •  УНН

 • 59874 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни обнаружено в городе Киев - 879 и Днепропетровской области - 847. Об этом отчитался в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - написал Степанов.

Общее количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 51499 случаев;
  • Винницкая область - 13 948 случаев;
  • Волынская область - 18 936 случаев;
  • Днепропетровская область - 22 069 случаев;
  • Донецкая область - 17 201 случай;
  • Житомирская область - 22 847 случаев;
  • Закарпатская область - 19 559 случаев;
  • Запорожская область - 19 291 случай;
  • Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
  • Киевская область - 25 141 случай;
  • Кировоградская область - 3710 случаев;
  • Луганская область - 5169 случаев;
  • Львовская область - 37 466 случаев;
  • Николаевская область - 12633 случаи;
  • Одесская область - 33 415 случаев;
  • Полтавская область - 15 262 случая;
  • Ровенская область - 25 210 случаев;
  • Сумская область - 18 324 случая;
  • Тернопольская область - 23 757 случаев;
  • Харьковская область - 48 179 случаев;
  • Херсонская область - 7126 случаев;
  • Хмельницкая область - 23 136 случаев;
  • Черкасская область - 13 478 случаев;
  • Черновицкая область - 28 336 случаев;
  • Черниговская область - 11 557 случаев.

Добавим, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине уже 545 тысяч случаев COVID-19, за последние сутки подтвердили 9832.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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