В Україні вже 545 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 832

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.