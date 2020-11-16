В Україні вже 545 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 832
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 16 листопада зафіксовано вже 545 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше 10 тисяч, традиційне скорочення захворюваності після вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників", - повідомив Степанов.
Також за останню добу, за його даними:
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- госпіталізовано – 1 100 осіб;
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- летальних випадків – 94;
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- одужало – 2 753 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 33 486 (зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 545 689 осіб;
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- одужало – 244 197 осіб;
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- летальних випадків – 9 697;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях", - додав він.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 51 499 випадків;
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- Вінницька область – 13 948 випадків;
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- Волинська область – 18 936 випадків;
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- Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
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- Донецька область – 17 201 випадок;
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- Житомирська область – 22 847 випадків;
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- Закарпатська область – 19 559 випадків;
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- Запорізька область – 19 291 випадок;
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- Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
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- Київська область – 25 141 випадок;
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- Кіровоградська область – 3 710 випадків;
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- Луганська область – 5 169 випадків;
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- Львівська область – 37 466 випадків;
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- Миколаївська область – 12 633 випадки;
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- Одеська область – 33 415 випадків;
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- Полтавська область – 15 262 випадки;
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- Рівненська область – 25 210 випадків;
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- Сумська область – 18 324 випадки;
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- Тернопільська область – 23 757 випадків;
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- Харківська область – 48 179 випадків;
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- Херсонська область – 7 126 випадків;
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- Хмельницька область – 23 136 випадків;
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- Черкаська область – 13 478 випадків;
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- Чернівецька область – 28 336 випадків;
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- Чернігівська область – 11 557 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, тоді показник перевищив 12 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.