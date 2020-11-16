В Украине уже 545 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 9 832
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине на 8:00 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"9832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников", - сообщил Степанов.
Также за последние сутки, по его данным:
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- госпитализированы - 1100 человек;
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- летальных исходов - 94;
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- выздоровели - 2753 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4801).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 545 689 человек;
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- выздоровели - 244 197 человек;
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- летальных исходов - 9697;
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- проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - добавил он.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 51499 случаев;
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- Винницкая область - 13 948 случаев;
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- Волынская область - 18 936 случаев;
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- Днепропетровская область - 22 069 случаев;
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- Донецкая область - 17 201 случай;
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- Житомирская область - 22 847 случаев;
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- Закарпатская область - 19 559 случаев;
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- Запорожская область - 19 291 случай;
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- Ивано-Франковская область - 28 440 случаев;
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- Киевская область - 25 141 случай;
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- Кировоградская область - 3710 случаев;
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- Луганская область - 5169 случаев;
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- Львовская область - 37 466 случаев;
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- Николаевская область - 12633 случаи;
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- Одесская область - 33 415 случаев;
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- Полтавская область - 15 262 случая;
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- Ровенская область - 25 210 случаев;
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- Сумская область - 18 324 случая;
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- Тернопольская область - 23 757 случаев;
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- Харьковская область - 48 179 случаев;
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- Херсонская область - 7126 случаев;
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- Хмельницкая область - 23 136 случаев;
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- Черкасская область - 13 478 случаев;
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- Черновицкая область - 28 336 случаев;
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- Черниговская область - 11 557 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.