У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За минулу добу найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено у місті Київ - 879 та Дніпропетровській області – 847. Про це прозвітував у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях”, — написав Степанов.
Загальна кількість захворювань в регіонах:
-
- місто Київ — 51 499 випадків;
-
- Вінницька область — 13 948 випадків;
-
- Волинська область — 18 936 випадків;
-
- Дніпропетровська область — 22 069 випадків;
-
- Донецька область — 17 201 випадок;
-
- Житомирська область — 22 847 випадків;
-
- Закарпатська область — 19 559 випадків;
-
- Запорізька область — 19 291 випадок;
-
- Івано-Франківська область — 28 440 випадків;
-
- Київська область — 25 141 випадок;
-
- Кіровоградська область — 3 710 випадків;
-
- Луганська область — 5 169 випадків;
-
- Львівська область — 37 466 випадків;
-
- Миколаївська область — 12 633 випадки;
-
- Одеська область — 33 415 випадків;
-
- Полтавська область — 15 262 випадки;
-
- Рівненська область — 25 210 випадків;
-
- Сумська область — 18 324 випадки;
-
- Тернопільська область — 23 757 випадків;
-
- Харківська область — 48 179 випадків;
-
- Херсонська область — 7 126 випадків;
-
- Хмельницька область — 23 136 випадків;
-
- Черкаська область — 13 478 випадків;
-
- Чернівецька область — 28 336 випадків;
-
- Чернігівська область — 11 557 випадків.
-
Додамо, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні вже 545 тисяч випадків COVID-19, за останню добу підтвердили 9 832.
Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 12 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.