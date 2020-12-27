В Москве из изолятора освободили юристку ФБК Любовь Соболь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 27 декабря, вышла на свободу из следственного изолятора. Ей предъявлены официальные обвинения по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь считает это дело попыткой давления на основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет DW, передает УНН.
По ее словам, с ней провели следственные действия, в том числе шесть допросов, и назначили девять экспертиз. Она отметила, что следователи "запутались в различных протоколах", а по делу "очень много нестыковок", приводит издание "Медиазона" слова Соболь.
Любовь Соболь задержали вечером 21 декабря возле дома Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей Навального. В полиции ее намеревались допросить в рамках доследственной проверки в уголовном деле о нарушении неприкосновенности жилища.
Соболь отказалась от дачи показаний и за несколько часов ее отпустили без предъявления обвинений. Суд оштрафовал ее на 1000 рублей, признав виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Однако уже 25 декабря в квартире юристки ФБК провели обыск, а ее увезли на допрос, после которого задержали на двое суток. После нескольких допросов Соболь перевели в статус подозреваемой. Кроме того, у нее состоялась очная ставка с тещей Константина Кудрявцева - Галиной Субботиной, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной Службы безопасности (ФСБ), которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев почти часовой беседе рассказал подробности покушения на российского политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.