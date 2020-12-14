Встановлено співробітників ФСБ, які отруїли Навального: серед них - лікарі

Так, телефонні біллінги і дані про поїздки допомогли журналістам встановити, що операція по отруєнню Навального була проведена групою з, як мінімум, восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, який діяв під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ (він же НДІ-2 ФСБ або в/ч 34435).

У той час як офіційною метою НДІ-2 є проведення експертиз, колишні радянські і російські розвідники, які перебрались на Захід, розповідали, що інститут також "управляє секретною лабораторією, яка за радянських часів виробляла отрути, використовувані для вбивств західних дипломатів, українських націоналістів та радянських перебіжчиків", запевняють розслідувачі.

Аналізуючи метадані дзвінків і зіставляючи їх з оффлайновими базами даних, а також з даними з відкритих джерел, журналісти встановили особи 15 осіб з Інституту криміналістики ФСБ, пов'язаних з операціями по отруєнню, і щонайменше 8 з них, включно з керівником інституту - полковником Станіславом Макшаковим, брали участь в замаху на вбивство Навального:

Станіслав Макшаков

Народився 25 березня 1966 року. Полковник, військовий вчений, який раніше працював в Державному інституті технології органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1 (в/ч 61469). До офіційного припинення російської програми хімічної зброї в 2017 році цей військовий інститут проводив дослідження і розробки нових форм хімічної зброї, в тому числі нервово-паралітичних агентів типу "Новачок".

Олег Таякін ("Тарасов")

Народився 6 грудня 1980 року. Старший член групи з отруєння Навального, зазвичай координує дії інших офіцерів і працює в основному з центрального офісу за адресою Академіка Варги, 2а. Він служив на базі "Біле вугілля" Служби спеціальних призначень ФСБ в Єсентуках, а також в в/ч 03523 Космічних військ. У 2004 році він закінчив Пироговську медичну академію в Москві. До приходу в Інститут криміналістики ФСБ працював лікарем.

Олексій Александров ("Фролов")

Народився 16 червня 1981 року. У 2006 році закінчив медичний інститут в Москві і працював лікарем швидкої допомоги, а потім військовим лікарем, почав служити в ФСБ в 2013 році. Александров, швидше за все, є ключовим оперативником, причетним до двох спроб отруєння Навального в 2020 році.

Іван Осипов ("Спиридонов")

Народився 21 серпня 1976 року. Лікар. Видалився із соцмереж в 2012 році, мабуть, саме тоді він приєднався до ФСБ.

Костянтин Кудрявцев ("Соколов")

Народився 11 квітня 1979 року. Служив у військовій частині в Шиханах. До початку роботи в Інституті криміналістики ФСБ закінчив Російську академію військової хіміко-біологічного захисту.

Олексій Кривощоков

Народився 11 квітня 1979 року. До приходу в ФСБ в 2008 році служив в Міністерстві оборони.

Михайло Швець ( "Степанов")

Народився 3 травня 1977 року. Він офіційно прописаний за адресою "вулиця Трубецька, 116, Балашиха" - це адреса Центру спеціальних операцій ФСБ. Нагадаємо, саме там, на базі ЦСН ФСБ в Балашисі тренувався Вадим Красиков (Соколов), безпосередньо перед тим як відправився в Німеччину, де в серпні 2019 року вбив біженця Зелімхана Хангошвілі. Телефонні метадані показують, що Швець частину свого часу проводить в лабораторії на вулиці Академіка Варги, а частину - на базі ЦСН ФСБ.

Володимир Паняєв

Народився 25 листопада 1980 року в Сердобську Пензенської області. До приходу в Інститут криміналістики ФСБ працював в прикордонній службі ФСБ, потім став співзасновником компанії з продажу антибактеріальних ламп. Збіг це чи ні, але він живе в одному будинку з Олексієм Навальним. Після отруєння його адресу реєстрації було змінено на штаб-квартиру ФСБ на Луб'янці, 1.

Повідомляється, що аналіз попередніх поїздок членів цієї групи отруювачів показує, що вони почали стежити за Олексієм Навальним, як мінімум, з січня 2017 року, проте після того, як ЦВК в грудні 2017 року відмовила Навальному в реєстрації на президентські вибори, стеження на деякий час припинилося.

У 2020 році, відзначають журналісти, полювання на Навального відновилася в повну силу.

Нагадаємо, раніше газета The Times з посиланням на свої джерела повідомила, що, коли Навальний в стані коми був в омській лікарні, була зроблена друга спроба отруїти його. За версією видання, з цією метою співробітники російських спецслужб проникли в лікарню.

Так, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели у штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".

7 вересня опозиціонера вивели з коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також ввели санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння. Представник Кремля Дмитро Пєсков і російські лікарі запевняють, що в Росії в організмі опозиціонера отрут виявлено не було. Москва заявляла про готовність співпрацювати з Німеччиною для з'ясування обставин того, що сталося. Кремль також звинуватив в упередженості Організацію по забороні хімічної зброї.