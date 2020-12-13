Видання The Times повідомило про другу спробу отруєння Навального "Новачком"

“Джерела в західній розвідці повідомили нам, що після невдалої спроби вбити його з першої спроби ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити самого запеклого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні”, — йдеться в статті.

У матеріалі докладно описується можлива версія отруєння Навального. Стверджується, що бойова отруйна речовина з групи “Новачок” була на нижній білизні або одязі політика, наприклад на його ремені. Отрута потрапила на речі ймовірно після проникнення в готельний номер Навального в Томську агентів спецслужб.

Вижити опозиціонеру, як пише The Times, вдалося завдяки рішенню пілота літака, який виконував екстрену посадку в Омську, а також діям бригади швидкої допомоги, яка ввела йому атропін.

“Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм колегам з Великої Британії, що нападники зробили ще одну атаку, поки Навальний лежав в штучній комі, перш ніж його відправили медичним рейсом до Німеччини”, — пише Times.

Газета повідомляє, що співробітники російських спецслужб приїхали в Омську лікарню, куди госпіталізували Навального, і влаштували собі базу в кабінеті головного лікаря.

Нагадаємо, що раніше Путін відповів на питання про відсутність справи про “ледь не померлого Навального”.