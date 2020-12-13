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Издание The Times сообщило о второй попытке отравления Навального "Новичком"

Издание The Times сообщило о второй попытке отравления Навального "Новичком"

Киев  •  УНН

 • 42462 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционера Алексея Навального перед его отлетом в Берлин. Статью с таким утверждением опубликовала британская газета The Times со ссылкой на анонимные источники в разведке, пишет УНН.

“Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине”, — говорится в статье.

В материале подробно описывается возможная версия отравления Навального. Утверждается, что боевое отравляющее вещество из группы “Новичок” было на нижнем белье или одежде политика, например на его ремне. Яд попал на вещи вероятно после проникновения в гостиничный номер Навального в Томске агентов спецслужб.

Выжить оппозиционеру, как пишет The Times, удалось благодаря решению пилота самолета, выполнившего экстренную посадку в Омске, а также действиям бригады скорой помощи, которая ввела ему атропин.

“Источники в немецких спецслужбах сообщили своим коллегам из Великобритании, что нападавшие предприняли еще одну атаку, пока Навальный лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили медицинским рейсом в Германию”, — пишет Times.

Газета сообщает, что сотрудники российских спецслужб приехали в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и устроили себе базу в кабинете главного врача.

Напомним, что ранее Путин ответил на вопрос об отсутствии дела о “чуть не умершем Навальном”.

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