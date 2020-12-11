Путін про отруєння Навального: якщо людина мало не померла - це ще не привід відкривати справу

Відзначимо, що говорячи про Навального - президент РФ не назвав його на ім'я, а згадав як "відомого фігуранта".

Відповідаючи на запитання, чи можуть в РФ відкрити кримінальну справу щодо отруєння, Путін сказав: "Ні, не можна. Тому що, якщо людина мало не померла, це не означає, що потрібно будь-що відкривати кримінальну справу. Але перевірка проводиться... Я просив це зробити, і Прокуратура цим займається, і Слідчий комітет. Аналізуються матеріали, які знаходяться в розпорядженні наших слідчих органів. Ми готові це зробити".

Президент РФ також зауважив, що "ми не можемо в рамках кримінальної справи це робити, тому що немає матеріалів. Прокуратура Російської Федерації неодноразово зверталася до своїх колег з проханням надіслати хоча б письмове офіційний висновок за результатами їх дослідження".

"... за великим рахунком треба б допустити наших фахівців, про що я говорив і просив це зробити, наших фахівців допустити для спільної роботи. Наші готові приїхати за кордон - і до Франції, і в Німеччину, і в Нідерланди, до фахівців, які стверджують, що там отруйні бойові речовини знайдені. Ніхто ж нас не запрошує. Ми запросили до себе. До нас не їдуть. Офіційних матеріалів не дають. Біологічних матеріалів не дають. Що нам робити?" - резюмував він.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”. Вже 7 вересня опозиціонера вивели з коми. 23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки “Шаріте”, де він провів 32 дні.

Експерти в Німеччині, а потім і інших країнах також дійшли висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи “Новачок”. Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, що сталося. Вони також запровадили санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетні до замаху на Навального.

Навальний переконаний, що його отруїли спецслужби за вказівкою Кремля.

Російська влада відкидає причетність до отруєння.