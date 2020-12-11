Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер - это еще не повод возбуждать дело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Об этом сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлениб оппозиционера Алексея Навального на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отметим, что говоря о Навальном - президент РФ не назвал его по имени, а вспомнил как "известного фигуранта".
Отвечая на вопрос, могут ли в РФ возбудить уголовное дело об отравлении, Путин сказал: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится ... Я просил это сделать, и Прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать".
Президент РФ также отметил, что "мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования".
"... по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там ядовитые боевые вещества найдены. Никто нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать?" - резюмировал он.
Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.
2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок". Уже 7 сентября оппозиционера вывели из комы. 23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел 32 дня.
Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.
Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.
Российские власти отвергает причастность к отравлению.