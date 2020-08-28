Навальный в искусственной коме: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет - Charite
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Берлинская клиника Charite, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что он пребывает в искусственной коме и на ИВЛ, его состояние серьезное, но угрозы жизни нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клиники.
“Алексей Навальный с прошлых выходных проходит лечение в Берлинской университетской больнице “Шарите”. Он находится в стабильном состоянии. Отмечается улучшение симптомов, вызванных угнетением активности холинэстеразы. Господин Навальный по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Однако, из-за тяжести отравления пациента слишком рано, чтобы оценивать потенциальные долгосрочные последствия”, - сказано в сообщении.
Сообщается, что лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной и публикация о состоянии его здоровья сделана клиникой Шарите с ее согласия.
Напомним, в СМИ сообщили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.