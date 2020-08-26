Bellingcat: Навального отравили веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена

Издания полагают, что факт переговоров немецких и болгарских врачей говорит о том, что в “Шарите” видят сходство двух инцидентов.

Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например, зарин и препарат “Новичок”.

Немецкие врачи заявили 24 августа, что клинические результаты осмотра Навального указывают на его отравление. В клинике также уточнили, что интоксикация могла быть вызвана веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество медики пока не определили.

К ингибиторам холинэстеразы относятся фосфороорганические соединения, среди которых есть природные яды, в том числе зарин, зоман и “Новичок”.

Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года, они находились в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, бизнесмен и сын могли быть отравлены “Новичком”. Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако после этого он вновь почувствовал себя плохо и в мае его повторно госпитализировали.

В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки.

Один из них — Сергей Федотов (издания утверждают, что его настоящее имя Денис Сергеев) — мог быть также причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне, писали The Insider и Bellingcat. Британская сторона заявляла, что Скрипали были отравлены “Новичком”, произведенным Россией. Москва отрицает все обвинения в причастности к отравлению.

Как пишет Der Spiegel в публикации от 26 августа, если будет доказано, что Навального отравили веществом из семейства “Новичка”, то это вызовет новые вопросы о том, как это произошло, поскольку вещество может попадать в организм не только через жидкости, но и через верхние дыхательные пути и через кожу.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.