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Bellingcat: Навального отруїли речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена

Київ • УНН

 • 24868 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Німецькі лікарі з клініки “Шаріте”, які займаються лікуванням опозиціонера Олексія Навального, зв’язалися з болгарськими медиками, які лікували бізнесмена Ємельяна Гебрева, якого отруїли в Болгарії в 2015 році. Про це пишуть The Insider, німецьке видання Der Spiegel і Bellingcat, передає УНН.

Bellingcat: Навального отруїли речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена

Видання вважають, що факт переговорів німецьких і болгарських лікарів говорить про те, що в “Шаріте” бачать схожість двох інцидентів.

Як пише Der Spiegel, фахівці вважають, що Навальний зазнав впливу тієї ж речовини з сімейства органофосфатів, якою був отруєний Гебра. До них відносяться інсектициди, а також нервові токсини, наприклад, зарин і препарат “Новачок”.

Німецькі лікарі заявили 24 серпня, що клінічні результати огляду Навального вказують на його отруєння. У клініці також уточнили, що інтоксикація могла бути викликана речовиною з групи активних інгредієнтів інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину медики поки не визначили.

До інгібіторів холінестерази відносяться фосфорорганічні сполуки, серед яких є природні отрути, в тому числі зарин, зоман і “Новачок”.

Ємельян Гебрев і його син Хрісто відчули себе погано в кінці квітня 2015 року, вони перебували в Софії. Гебрев впав у кому. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на експертів Гельсінського університету, бізнесмен і син могли бути отруєні “Новачком”. Через місяць стан бізнесмена почав покращуватися, проте після цього він знову відчув себе погано і в травні його повторно госпіталізували.

У листопаді 2019 року The Insider, Der Spiegel і Bellingcat повідомили, що до отруєння Гебрева могли бути причетні вісім співробітників російської військової розвідки.

Один з них — Сергій Федотов (видання стверджують, що його справжнє ім’я Денис Сергєєв) — міг бути також причетний до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Лондоні, писали The Insider і Bellingcat. Британська сторона заявляла, що Скрипалі були отруєні “Новачком”, виробленим Росією. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до отруєння.

Як пише Der Spiegel в публікації від 26 серпня, якщо буде доведено, що Навального отруїли речовиною з сімейства “Новачка”, то це викличе нові питання про те, як це сталося, оскільки речовина може потрапляти в організм не тільки через рідини, але і через верхні дихальні шляхи і через шкіру.

Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов’язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.

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