Навальний у штучній комі: його стан серйозний, але загрози життю немає - Charite

"Олексій Навальний з минулих вихідних проходить лікування в Берлінській університетській лікарні "Шаріте". Він знаходиться в стабільному стані. Відзначається поліпшення симптомів, викликаних пригніченням активності холінестерази. Пан Навальний, як і раніше, знаходиться в реанімації в штучній комі і підключений до ШВЛ. Стан його здоров'я залишається важким, проте серйозна небезпека його життю не загрожує. Однак, через тяжкість отруєння пацієнта занадто рано, щоб оцінювати потенційні довгострокові наслідки", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що лікарі перебувають в постійному контакті з Юлією Навальною і публікація про стан його здоров'я зроблена клінікою Шаріте з її згоди.

Нагадаємо, в ЗМІ повідомили, що Навального могли отруїти речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена.