Навальний у штучній комі: його стан серйозний, але загрози життю немає - Charite
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Берлінська клініка Charite, де зараз знаходиться російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомила, що він перебуває в штучній комі і на ШВЛ, його стан серйозний, але загрози життю немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт клініки.
"Олексій Навальний з минулих вихідних проходить лікування в Берлінській університетській лікарні "Шаріте". Він знаходиться в стабільному стані. Відзначається поліпшення симптомів, викликаних пригніченням активності холінестерази. Пан Навальний, як і раніше, знаходиться в реанімації в штучній комі і підключений до ШВЛ. Стан його здоров'я залишається важким, проте серйозна небезпека його життю не загрожує. Однак, через тяжкість отруєння пацієнта занадто рано, щоб оцінювати потенційні довгострокові наслідки", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що лікарі перебувають в постійному контакті з Юлією Навальною і публікація про стан його здоров'я зроблена клінікою Шаріте з її згоди.
Нагадаємо, в ЗМІ повідомили, що Навального могли отруїти речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена.