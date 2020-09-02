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Уряд Німеччини: Навального отруїли речовиною з групи "Новачок"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. В організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Про це сьогодні заявив офіційний представник уряду Німеччини, передає УНН з посиланням на заяву.

Уряд Німеччини: Навального отруїли речовиною з групи "Новачок"

"З ініціативи Charité - Universitätsmedizin Berlin спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих у Олексія Навального. Були надані недвозначні докази наявності хімічного отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачка", - сказано в заяві.

Повідомляється що Федеральний канцлер Ангела Меркель з іншими членами уряду обговорила сьогодні нову інформацію і погодила подальші кроки.

"Федеральний уряд рішуче засуджує цей напад. Російський уряд закликали пояснити подію. Пані Навальна і лікарі були проінформовані про результати обстеження. Про результати розслідування МЗС проінформує посла Росії", - йдеться в заяві.

Також Федеральний уряд проінформує партнерів в ЄС і НАТО про результати розслідування. Федеральний уряд також зв'яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. На даний момент політик перебуває в штучній комі.

Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.

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