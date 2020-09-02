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Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы “Новичок”

Киев • УНН

 • 21575 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”. Об этом сегодня заявил официальный представитель правительства Германии, передаёт УНН со ссылкой на заявление.

Правительство Германии: Навального отравили ядом из группы “Новичок”

“По инициативе Charité — Universitätsmedizin Berlin специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных у Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы Новичка”, — сказано в заявлении.

Сообщается что Федеральный канцлер Ангела Меркель с другими членами правительства обсудила сегодня новую информации и согласовали дальнейшие шаги.

“Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее. Г-жа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах обследования. О результатах расследования МИД проинформирует посла России”, — говорится в заявлении.

Также Федеральное правительство проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования. Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находится в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что произошедшее не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. На данный момент политик находится в искусственной коме.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

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