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Навального вивели зі штучної коми

Київ • УНН

 • 24747 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, який знаходиться на лікуванні в німецькій лікарні Charité, покращився, чоловіка вивели зі штучної коми, передає УНН з посиланням на пресслужбу Charité.

Навального вивели зі штучної коми

"Пацієнта вивели з медичної коми і відключили від ШВЛ. Він реагує на словесні подразники. Ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.

У лікарні запевнили, що лікуючі лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального.

Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.

Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".

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