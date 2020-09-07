Навального вивели зі штучної коми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, який знаходиться на лікуванні в німецькій лікарні Charité, покращився, чоловіка вивели зі штучної коми, передає УНН з посиланням на пресслужбу Charité.
"Пацієнта вивели з медичної коми і відключили від ШВЛ. Він реагує на словесні подразники. Ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння", - йдеться в повідомленні.
У лікарні запевнили, що лікуючі лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Навального.
Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.
Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".