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У Москві проти адвоката Навального Соболь порушили кримінальну справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Росії за фактом “порушення недоторканності житла літньої жінки” у Москві порушено кримінальну справу стосовно соратниці російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ, передає УНН.

У Москві проти адвоката Навального Соболь порушили кримінальну справу

“21 грудня 2020 року група осіб, серед яких була Л. Соболь, неодноразово намагалася проникнути в квартиру літньої жінки, розташовану в будинку в Східному окрузі столиці. Для досягнення своєї мети вони незаконно використовували форму співробітників Росспоживнагляду. Після двох невдалих спроб Соболь ввела в оману кур’єра сервісу доставки, представляючись „кинутої дружиною з маленькою дитиною“, і пройшла в під’їзд житлового будинку. Коли господиня квартири відчинила двері, Соболь відштовхнула жінку, де остання проживає зі своєю сім’єю, і увірвалася в квартиру. Обійшовши всі приміщення, при цьому знімаючи свої протиправні дії на телефон, Соболь покинула оселю і втекла з місця події”, — заявили в СК РФ.

Відзначається, що зараз слідчі допитують особи, що супроводжували Соболь, свідків і очевидців події.

Як повідомив директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов, поліція в Москві затримала юриста Любов Соболь на 48 годин.

Додамо, що вранці в п’ятницю в квартирі соратниці Олексія Навального провели обшук. Поліцейські вилучили всю техніку у неї, її чоловіка і доньки.

У ЗМІ допускають, що згадана слідчими жінка похилого віку, ймовірно, є родичкою співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева.

Увечері 21 грудня Соболь затримали біля будинку Кудрявцева. Раніше в той же день Навальний оприлюднив запис своєї розмови з людиною, яку він ідентифікував як співробітника ФСБ Кудрявцева, який зізнався, що опозиціонер був отруєний влітку цього року в Томську агентами спецслужби. Пізніше в ФСБ заявили, що запис розмови з Кудрявцевим “підробка”.

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