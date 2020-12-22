Підробка та провокація: у ФСБ РФ пообіцяли перевірити розслідування Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В ФСБ РФ стверджують, що опублікована російським опозиціонером Олексієм Навальним телефонна розмова з імовірним учасником його отруєння є підробкою, але за фактом публікації організовано перевірку. Про це з посиланням на пресслужбу ФСБ пише ТАСС, передає УНН.
“Розміщене Олексієм Навальним в мережі інтернет так зване розслідування про нібито зроблених у відношенні нього діях є спланованою провокацію, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів федеральної служби безпеки, здійснення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб”, — заявили в ФСБ РФ.
У російській спецслужбі стверджують, що відео з телефонною розмовою Навального нібито з одним із співробітників підрозділу ФСБ є підробкою.
“Використання способу підміни номера абонента — відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови”, — зазначили в ФСБ РФ.
Як повідомляв УНН, російський опозиціонер Олексій Навальний випустив відеоролик під назвою "Я зателефонував своєму вбивці. Він зізнався", в якому опублікував запис розмови зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.