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Навальний заявив, що зателефонував своєму вбивці, і той "в усьому зізнався"

Київ • УНН

 • 22534 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний випустив відеоролик під назвою "Я зателефонував своєму вбивці. Він зізнався", в якому опублікував запис розмови зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, передає УНН.

Навальний заявив, що зателефонував своєму вбивці, і той "в усьому зізнався"

Навальний стверджує, що дзвінок був зроблений зранку, 14 грудня, і повідомив, що приховав свій номер і замість нього підставив спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ здійснювали один одному дзвінки.

Навальний представився помічником Патрушева, Максимом Устиновим, і попросив прояснити деякі моменти, необхідні для доповіді начальству.

Кудрявцев у розмові з Навальним заявив, що вважає операцію добре спланованою, її невдачі він пояснює зокрема тим, що пілот швидко посадив літак, а також швидко спрацювали лікарі швидкої допомоги, які прибули до Навального.

Він також згадує низку інших учасників отруєння, імена яких раніше розкрили журналісти.

Повну розшифровку розмови Навального і Кудрявцева опублікував The Insider.

Так, відзначимо, що раніше було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, які встановили імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального "Новачком", одним з яких був названий Костянтин Кудрявцев.

Як повідомляв УНН, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. Він знаходився у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після цього його ввели у штучну кому.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок", а вже 7 вересня опозиціонера вивели із коми.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Експерти у Німеччині, а потім і інших країнах також прийшли до висновку, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Країни ЄС закликали Москву провести розслідування того, чого сталося. Вони також ввели санкції проти російських чиновників, які, на їхню думку, могли бути причетними до замаху на Навального.

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