Навальный заявил, что позвонил своему убийце, и тот "во всем признался"

Навальный утверждает, что звонок был сделан утром, 14 декабря, и сообщил, что скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ осуществляли друг другу звонки.

Навальный представился помощником Патрушева, Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

Кудрявцев в разговоре с Навальным заявил, что считает операцию хорошо спланированной, ее неудачи он объясняет в частности тем, что пилот быстро посадил самолет, а также быстро сработали врачи скорой помощи, которые прибыли к Навальному.

Он также упоминает ряд других участников отравления, имена которых ранее раскрыли журналисты.

Полную расшифровку разговора Навального и Кудрявцева опубликовал The Insider.

Так, отметим, что ранее было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, которые установили имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального "Новичком", одним из которых был назван Константином Кудрявцевым.

Как сообщал УНН, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После этого его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок", а уже 7 сентября оппозиционера вывели из комы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Страны ЕС призвали Москву провести расследование того, чего случилось. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.