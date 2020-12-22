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Подделка и провокация: в ФСБ РФ пообещали проверить расследование Навального

Киев • УНН

 • 27429 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В ФСБ РФ утверждают, что опубликованный российским оппозиционером Алексеем Навальным телефонный разговор с вероятным участником его отравления является подделкой, но по факту публикации организована проверка. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишет ТАСС, передает УНН.

Подделка и провокация: в ФСБ РФ пообещали проверить расследование Навального

“Размещенное Алексеем Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы сделанных в отношении него действиях является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб”, — заявили в ФСБ РФ.

В российской спецслужбе утверждают, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой.

“Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее неоднократно апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора”, — отметили в ФСБ РФ.

Как сообщал УНН, российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик под названием “Я позвонил своему убийце. Он признался”, в котором опубликовал запись разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

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