В Москве против адвоката Навального Соболь возбудили уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В России по факту “нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины” в Москве возбуждено уголовное дело в отношении соратницы российского оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ, передает УНН.
“21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь „брошенной женой с маленьким ребенком“, и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия”, — заявили в СК РФ.
Отмечается, что сейчас следователи допрашивают лица, сопровождавшие Соболь, свидетелей и очевидцев произошедшего.
Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, полиция в Москве задержала юриста Любовь Соболь на 48 часов.
Добавим, что утром в пятницу в квартире соратницы Алексея Навального прошел обыск. Полицейские изъяли всю технику у нее, ее мужа и дочери.
В СМИ допускают, что упомянутая следователями пожилая женщина, вероятно, является родственницей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.
Вечером 21 декабря Соболь задержали у дома Кудрявцева. Ранее в тот же день Навальный обнародовал запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как сотрудника Кудрявцева, который признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске агентами спецслужбы. Позднее в ФСБ заявили, что запись разговора с Кудрявцевым “подделка”.