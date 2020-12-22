Кремль про розмову Навального з працівником ФСБ: у нього манія величі, він порівнює себе з Ісусом

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 74216 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 53531 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 57785 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 66894 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 89336 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 119889 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 204495 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213424 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184616 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174522 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 43758 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 60750 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 96749 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 67240 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 83947 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 74184 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 84259 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 244522 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 271514 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 356672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 16706 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 16728 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 19516 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 20414 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 96989 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Кремль про розмову Навального з працівником ФСБ: у нього манія величі, він порівнює себе з Ісусом

Київ • УНН

 • 14277 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що “інформаційний шум”, який Олексій Навальний нібито “піднімає навколо своєї персони”, є проявом “манії переслідування і манії величі”. Таку думку представник Кремля висловив у вівторок в бесіді з журналістами, підкресливши, що це його особиста точка зору, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Кремль про розмову Навального з працівником ФСБ: у нього манія величі, він порівнює себе з Ісусом

“Я, напевно, так трохи зловживаючи і дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування, можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Як кажуть, він навіть порівнює себе з Ісусом. В іншому, звичайно, вже прояви за Фрейдом, така зацикленість на гульфіковій зоні своєї зрілості й так далі”, — сказав Пєсков.

Він закликав саме з такої позиції ставитися до розслідування, в якому Навальний повідомив, що був отруєний російськими спецслужбами. При цьому Пєсков зазначив, що в Кремлі не дивилися дане відео, так як в адміністрації президента вистачає іншої роботи. “Слухайте, у нас, звичайно, немає часу дивитися такі матеріали. Ви знаєте, в цілому роботи вистачає, на відсутність роботи не скаржимося”, — охарактеризував він ситуацію.

В цілому ж представник Кремля рекомендував орієнтуватися на коментар ФСБ. “Ви знаєте, цю розмову прокоментувала вчора Федеральна служба безпеки досить вичерпно і однозначно. Тому тут не має сенсу щось додавати”, — уклав він.

Нагадаємо, вчора російський опозиціонер Олексій Навальний випустив відеоролик під назвою “Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався”, в якому опублікував запис розмови зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52