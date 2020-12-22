Кремль про розмову Навального з працівником ФСБ: у нього манія величі, він порівнює себе з Ісусом

“Я, напевно, так трохи зловживаючи і дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування, можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Як кажуть, він навіть порівнює себе з Ісусом. В іншому, звичайно, вже прояви за Фрейдом, така зацикленість на гульфіковій зоні своєї зрілості й так далі”, — сказав Пєсков.

Він закликав саме з такої позиції ставитися до розслідування, в якому Навальний повідомив, що був отруєний російськими спецслужбами. При цьому Пєсков зазначив, що в Кремлі не дивилися дане відео, так як в адміністрації президента вистачає іншої роботи. “Слухайте, у нас, звичайно, немає часу дивитися такі матеріали. Ви знаєте, в цілому роботи вистачає, на відсутність роботи не скаржимося”, — охарактеризував він ситуацію.

В цілому ж представник Кремля рекомендував орієнтуватися на коментар ФСБ. “Ви знаєте, цю розмову прокоментувала вчора Федеральна служба безпеки досить вичерпно і однозначно. Тому тут не має сенсу щось додавати”, — уклав він.

Нагадаємо, вчора російський опозиціонер Олексій Навальний випустив відеоролик під назвою “Я подзвонив своєму вбивці. Він зізнався”, в якому опублікував запис розмови зі співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим.