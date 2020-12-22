Кремль о разговоре Навального с работником ФСБ: у него мания величия, он сравнивает себя с Иисусом

“Я, наверное, так чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее”, — сказал Песков.

Он призвал именно с такой позиции относиться к расследованию, в котором Навальный сообщил, что был отравлен российскими спецслужбами. При этом Песков отметил, что в Кремле не смотрели данное видео, так как в администрации президента хватает другой работы. “Слушайте, у нас, конечно, нет времени смотреть такие материалы. Вы знаете, в целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся”, — охарактеризовал он ситуацию.

В целом же представитель Кремля рекомендовал ориентироваться на комментарий ФСБ. “Вы знаете, этот разговор прокомментировала вчера Федеральная служба безопасности достаточно исчерпывающе и однозначно. Поэтому здесь не имеет смысл что-то добавлять”, — заключил он.

Напомним, вчера российский оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик под названием “Я позвонил своему убийце. Он признался”, в котором опубликовал запись разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.